Gavidia sobre exclusión de excomandos Chavín de Huántar: marcharon 5 mil hombres, no se podía más

El ministro de Defensa, José Gavidia, se pronunció sobre la no inclusión de los ex comandos Chavín de Huántar en el desfile Cívico-Militar que se realizó este 29 de julio. De acuerdo al ministro, hay varios grupos que no han podido marchar.

“Me pidieron desfilar los licenciados, las autodefensas, los del Gein, me pidieron desfilar los discapacitados, que si se hubiera hecho el desfile en la avenida Brasil lo hubieran hecho, solo han marchado 5 mil hombres, no se podía más”, manifestó el ministro.

Por otro lado, dejó en claro que la compañía de Chavín de Huántar va a desfilar los próximos 100 años, pero explicó que dicha compañía está hecha por comandos especiales y que ese es el honor que se les hace a los que trabajaron y lucharon por la nación.

En tanto, destacó que el desfile fue netamente militar, y que si se invitó a los bomberos y a defensa civil fue porque son unidades operativas importantes. Finalmente, indicó que no se enteró de la marcha alternativa de los excomandos de Chavín de Huántar que se realizaba en los alrededores: “No he estado a la calle, no los he visto”.