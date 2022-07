Ministro Salas sobre posible desgaste de premier: “no se ha hablado de ningún cambio”

Tras el desfile cívico militar, un equipo de 24 Horas Mediodía conversó con el ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien comentó sobre el discurso del presidente durante la Sesión Solmene del Congreso. Desmintió que las cifras no sean verdaderas.

“El discurso ha sido claro para quienes quisieron escuchar. Las cifras pueden ser contrastadas con las [entidades competentes]. Creo que los críticos esperaban un mensaje pasivo del señor presidente, como se han dedicado todo el año a criticarlo, no han visto todo lo que se ha trabajado”, explicó el ministro.

En tanto, se pronunció por la marcha que realizaron 40 miembros del comando Chavín de Huántar en retiro, a quienes un grupo de ciudadanos los acompañaron hasta la puerta del Pentagonito.

“Tengo entendido que los miembros de Chavín de Huántar solo participaron en un desfile cívico militar, después lo han realizado los comandos en actividad. Este ha sido un desfile de oficiales y suboficiales en actividad, ha sido un tema restringido por la pandemia”, manifestó.

NO HAY CAMBIOS EN EL GABINETE

Por otro lado, dijo que no le sorprende que se está hablando de una tercera moción de vacancia, “desde que le entregaron las licencias al presidente lo han querido vacar”, indicó. También indicó que “Aníbal Torres viene trabajando con tranquilidad, solidez y no se ha hablado de ningún cambio de primer ministro”, además, manifestó que no siente un desgaste en el líder del gabinete.