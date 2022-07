Jorge Montoya: “No ha reconocido nada de lo que ha hecho y viene haciendo"

Tras el mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo, en el Congreso, numerosos congresistas han reaccionado a su discurso, entre ellos le congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, quien indicó que, hasta el momento el presidente Pedro Castillo no ha reconocido lo mal que está haciendo como gobierno.

“El mensaje que viene a dar acá es una rendición de cuentas, no a un ataque he insulto a los congresistas y a la población en general. Hasta el momento no ha reconocido nada de lo que ha hecho y viene haciendo”.

En efecto, también señaló que, su mensaje a todos los peruanos ha sido de victimización, intentado crear una realidad diferente, muy distinta a la que vive la población.

“Ha venido con un mensaje de victimización, intentando crear realidades que no existen, que no existe y que todos los peruanos la conocen. Ha devino venir con otro premier y no con el actual que es un “impresentable”, siguen todo igual los ministros no han cambiado”.

El congresista Montoya, también indicó el motivo por el cual se retiraron del hemiciclo nates que culminara el mensaje presidencial, aludiendo que su reacción fue en señal de protesta.

“Nos retiramos y fuimos a otra sala del Congreso, no podíamos permitir mas insultos contra los congresistas y la población, eso no se puede permitir. Para el todos son culpables, menos él”, indicó.

PIDE VACANCIA

En sus declaraciones, enfatizó que la única solución para terminar con la crisis es que el presidente Pedro Castillo deje el poder.

“La única salida es “vacarlo”, no hay otra manera para poner fin a esta crisis. Aún no hay votos, vamos empezar por orden. Primero vamos a inhabilitar a Dina Boluarte, y luego veremos la situación del presidente. Argumentos para hacerlo sobran”, señaló el congresista Jorge Montoya.