Benji Espinoza: “el Ministerio Público está haciendo un festival de filtraciones

Benji Espinoza, abogado del Presidente de la República, brindó una entrevista para 24 Horas mediodía, en donde se refirió a la situación en la que se encuentra su patrocinado el mandatario Pedro Castillo, indicando que la investigación que hace el Ministerio Público debe ser reservada. Todo esto, debido a las últimas declaraciones que se conoce de Bruno Pacheco, el cual implicaría al presidente.

“El artículo 139 de código procesal penal, prohíbe que se pueda difundir o revelar actuaciones procesales de la investigación. Asimismo, en el artículo 324, establece que la investigación es reservada y el juicio es público. Y una persona que está ingresando para ser colaborador eficaz, es más reservada aún”.

En esa misma línea, el abogado también indicó que la Fiscalía no debe jugar a ser política y, el Misterio Público debe encargarse a investigar conforme a los estatutos que la ley ordena.

“A mi lo que me preocupa es que el Ministerio Público, quien es defensor de la legalidad, la desconoce, lo digo que la desconoce porque la reserva es in mandato imperativo. No deben decidir en qué casos filtrar información o no, es he presentado los escritos al Ministerio Público, indicando que se cumpla la ley y s impida este festival de filtraciones”, indicó.

Por otro lado, Benji Espinoza, se refirió a una posible suspensión de funciones del presidente Pedro Castillo, el cual señaló que, la suspensión es una sanción, y para que se establezca tiene que estar debidamente clara.

“El artículo 30 no establece una medida de suspensión. La suspensión es una sanción, limitación a un derecho. Toda sanción y limitación tiene que estar prevista de manera clara, pero como no lo está, no se puede aplicar, las sanciones no se dan por medidas coyunturales”.

Espinoza también indicó que las declaraciones de Bruno Pacheco, tienen que ser corroboradas. “Estamos frente a dichos, no hechos, yo espero ver las pruebas, las evidencias sean concretas, que lo que se dice es cierto”, indicó Espinoza.

DECLARACIONES DE BRUNO PACHECO

El exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, confesó ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto que, el presidente Pedro Castillo coordinó su fuga, a través del subsecretario general, Beder Camacho.