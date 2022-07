Beder Camacho: "Yo no pienso fugarme, nunca me he corrido y soy inocente”

Beder Camacho, secretario del Despacho Presidencial se pronunció acerca de las acusaciones que habría realizado Bruno Pacheco en su contra, negando tener algún vínculo o relación con el investigado.

"Yo quiero ser categórico, no tengo nada que ver en el problema de Bruno Pacheco. En la tarde nos hemos apersonado en la Fiscalía para ponernos a derecho y decirles que estamos dispuestos a colaborar, yo no pienso fugarme, nunca me he corrido y soy inocente", señaló Camacho.

Del mismo modo, manifestó que la Fiscalía no habría querido recibirlo debido a que no se encontraría en situación de imputado, ni investigado en los casos, sin embargo, se resaltó estar presto a acudir y colaborar en cualquier investigación.

SOBRE OTROS CASOS DE CORRUPCIÓN

Asimismo, el actual secretario de Palacio acotó no estar involucrado en los presuntos pagos por ascensos a Generales de la Policía Nacional, y otros casos de corrupción.

"De las investigaciones del Puente Tarata, Petroperú y los ascensos, yo no soy investigado ni siquiera estoy de testigo. A mi no me preocupa lo que pueda decir el señor Bruno Pacheco sobre esos temas. Le repito, me he presentado ante el Ministerio Público porque soy inocente. Que la Fiscalía investigue y averigüe lo que ha sucedido", acotó.