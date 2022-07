María del Carmen Alva: “Yo no apoyo las mociones de vacancia, nunca he votado a favor”

A través de una entrevista a un medio local, la actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que los altos índices de desaprobación de su gestión en el Congreso de la República, sería debido a que no se habría alcanzado los votos necesarios para vacar al mandatario, Pedro Castillo.

“Yo no apoyo las mociones de vacancia. Nunca he votado a favor de la vacancia, yo nunca he opinado sobre la vacancia, me he cuidado mucho de ser objetiva (...) en las dos vacancias no he estado de acuerdo, porque no tenían consenso y ellos lo saben, causó malestar”, manifestó.

Asimismo, la parlamentaria por el partido Acción Popular señaló que no consideraría que se pueda dar la vacancia del presidente Pedro Castillo, sin embargo manifestó que sería más viable una suspensión del cargo, al actual jefe de Estado.

“El Congreso siempre tiene baja aprobación, creo que la desaprobación es porque no tenemos los 87 votos para vacar al presidente y no los vamos a tener”, acotó.

SOBRE SU POSICIÓN FRENTE A LA VACANCIA

Del mismo modo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva señaló que se encontraría a favor de la vacancia, sin embargo, no creería que se logre.

“Hoy en día por supuesto que sí, pero no los vamos a tener por las bancadas de izquierda que se inmolan por el presidente y lo harán hasta el final. El camino de la vacancia sinceramente no creo que se logre”, finalizó.