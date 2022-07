Exprocurador Meini: “Sin duda alguna el presidente está obstruyendo a la justicia”

El presidente Pedro Castillo estaría bajo sospecha de obstrucción a la justicia, tras el despidió intempestivo del ahora exministro del Interior, Mariano González, dos semanas después de su ingreso al Ejecutivo. El exprocurador Anticorrupción, Iván Meini, indica que el presidente estaría en un acto de encubrimiento a prófugos vinculados a su gestión.

“se trataba de una decisión que ya había tomado con antelación, no se explica que después de hablar con el exministro Gonzales, publica por Twitter su despido. Creo que el presidente estaría en un acto de encubrimiento, porque la decisión de retirar del cargo al exministro lo hizo con el afán de que, tras crear este grupo de investigación, iban a capturar a prófugos vinculados a él, como Bruno Pacheco, Juan Silva y su propio sobrino, iban a comprometerlo más”.

Asimismo, también señala que, tras la decisión tomada ayer por el presidente, indicaría una obstrucción a la justicia, para evitar la captura de las personas que podrían llegar a delatarlo. Además, que las decisiones que se toman en el Ministerio del Interior no se hacen por la voluntad del ministro.

“desde el momento en que el tiene como ministros a personas cuestionadas, porque se ha visto que las decisiones que tome una cartera primero las decide él. No es posible que en un año de gobierno ya se tenga siete ministros”. Las decisiones las toma el, sin duda alguna es una obstrucción a la justicia” indica.

Tras las afirmaciones del exministro Mariano González que involucrarían al presidente, Meini, señala que el abogado del mandatario no podría presentar cargos contra Gonzáles porque la figura del presiente no se ha visto afecta, y no se ha cometido el delito de difamación.

"Creo que si al exministro se le acusa de difamación, la parte acusada debe presentar pruebas de la veracidad de sus afirmaciones, eso daría pie a que lo dicho por el exministro es verdad o no. En caso de probarse que si es verdad de los delitos que se le imputa al presidente, la decisión la tiene el Congreso para que al término de su mandato sea acusado”, indicó.

NUEVO MINISTRO

El presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento la noche de ayer al nuevo ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, en reemplazo de Mariano González. Willy Huerta Olivas es licenciado en Administración egresado de la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión, Además, es licenciado en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú.