Exgral Pérez Rocha: si Huerta es de confianza del pdte. es peligroso porque podría interferir con PNP

Tras la destitución de Mariano Gonzáles al cargo de ministro del Interior, diversas voces se han alzado en lo que consideran una situación escandalosa al interior del Gobierno. El general en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía Nacional, conversó en 24 Horas Mediodía con Ely Yutronic y Pamela Acosta sobre la situación del Ejecutivo tras este hecho.

“El mismo exministro Gonzáles nos ha dicho ayer que hay interferencia del presidente Castillo para que las fuerzas del orden cumplan su cometido”, manifestó el general Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP quien también criticó que el exministro se haya enterado de su salida por redes sociales.

EQUIPO ESPECIAL

De acuerdo al general Pérez Rocha, César Vallejos, director general de Inteligencia, y Mariano Gonzáles, como titular del Mininter, así como la Fiscalía deben haber coordinado las acciones a tomar y la conformación de equipos de búsqueda para encontrar a Juan Silva y Bruno Pacheco.

“El exministro indicó que estos días se iban a tener noticias de la ubicación y captura, yo supongo que eso lo comunicó al presidente, esto lo incomodó y, sin tener opción, lo cesa en el cargo”, manifestó el exdirector general de la PNP, por lo que considera que esto es un signo claro que el presidente estaría liderando una organización criminal de corrupción.

GONZALES SUFRÍA REGLAJE

Al respecto, Pérez Rocha indicó que “si ha habido seguimiento, no solo al exministro sino a su esposa, esto lo está dirigiendo la PCM, por eso que el calificativo que le da el exministro Gonzáles a Aníbal Torres de ‘pobre diablo’ él sabe por qué la da”, manifestó.

WILLY HUERTA, NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR

El general en retiro indicó que en un medio se dio a conocer que habría visitas de Willy Huerta a Palacio en octubre, diciembre y en este año, entonces eso daría a entender que este hombre sería de confianza de Pedro Castillo, y es peligroso porque podría interferir con la labor de la PNP.

Finalmente, Pérez Rocha indicó que el nuevo ministro tiene una tarea importante: “A más tardar a inicios de agosto debería tenerse la identificación del lugar, ubicación y captura de estos prófugos solicitados por el Poder Judicial. Si esto no se va a conseguir, entonces la hipótesis que tengo es que hay una organización criminal, que puede ser del país o del extranjero, que esta dando alimentación y protección [a los prófugos] para no ser ubicados”. Indicó que si Huerta no lo hace, es una persona puesta por el presidente para no llevar a cabo la ubicación y captura.