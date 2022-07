Óscar Valdés sobre Zamir Villaverde: "El hecho de que tenga las pruebas no lo santifica"

El exministro del Interior, Óscar Valdés, se pronunció sobre las declaraciones del empresario y colaborador eficaz, Zamir Villaverde, quien volvió a sindicar al presidente de la República, Pedro Castillo, como líder de una mafia junto a miembros de su entorno familiar.

En entrevista para 24 horas, el también expresidente del Consejo de Ministros alegó que la población no debe olvidar que Villaverde García se relacionó con los hoy prófugos de la justicia para sacar beneficio del Estado delinquiendo.

"Los peruanos no podemos dejar de lado que el señor Villaverde es una persona que no tiene buenos antecedentes [...] entró a delinquir al Estado igual que a los que él está acusando hoy en día y que el hecho que tenga las pruebas y que muchos peruanos tengan la esperanza de que muestre las pruebas no lo santifica", manifestó.

Sobre reglaje a Villaverde

Asimismo, Valdés Dancuart se refirió al presunto reglaje que personal del Ministerio del Interior habría realizado en el domicilio de Zamir Villaverde el último fin de semana, el ex miembro del Ejecutivo justificó esta medida como una acción para evitar una posible fuga del empresario.

"¿Quién nos garantiza que este señor (Villaverde) no pueda desaparecer mañana?, me parece que lo que no ha sabido explicar el ministro del Interior es que el Estado en sí, con sus órganos de inteligencia debe velar para que estas personas no se fuguen", sostuvo.