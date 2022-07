Zamir Villaverde presenta garantías contra Castillo: "No me queda otra que defenderme"

A través de sus redes sociales, el empresario investigado, Zamir Villaverde, anunció que presentó garantías contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, luego que en la víspera fuera retenido en una comisaría de La Molina al denunciar que dos vehículos del Mininter lo estaban reglando en su domicilio.

Mediante una publicación en su cuenta de Twitter, Villaverde García indicó que se acercó a la Sub Prefectura de La Molina para presentar dichas garantías contra el Jefe de Estado, pues considera que lo ocurrido el día de ayer responde a un intento por silenciarlo.

"Hoy acabo de presentar las garantías contra el presidente Pedro Castillo Terrones ante la Sub Prefectura de la Molina. No me queda otra que defenderme. Por nuestro país", manifestó Villaverde García en su tuit.

Ministro González citado por Comisión de Fiscalización

Por otra parte, Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, anunció a través de su Twitter, que dicho grupo de trabajo citó al ministro del Interior, Mariano González, para que responda por la detención de Zamir Villaverde. El titular del Mininter deberá comparecer el próximo martes 19.