Aníbal Torres vuelve a cuestionar la labor de los medios de comunicación

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, volvió a cuestionar la labor de los medios de comunicación, asegurando que se hace uso incorrecto de la libertad de expresión para criticar y desacreditar a al presidente de la República, Pedro Castillo y los miembros del Ejecutivo.

Mediante una conferencia, el líder del Gabinete Ministerial dejó entrever que la prensa utiliza la libertad de expresión como excusa para responsabilizar a los ministros de diversas acusaciones.

"Tenemos que respetar la integridad, la libertad, pero no ampararnos en la libertad de prensa para agredir a las autoridades o para imputar responsabilidades sin pruebas, hemos pedido una y mil veces que presenten las pruebas, pero no pueden simple y llanamente porque no existen", manifestó.

Defiende a Castillo

Asimismo, Torres Vásquez salió en defensa del jefe de Estado, tras conocerse que la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias en el marco de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

"El presidente de la República ha deslindado tajantemente de la corrupción, venga de donde venga, incluso si viene de los familiares más cercanos. A la corrupción tenemos que atacarla", sostuvo.