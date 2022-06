Congreso debatirá moción de censura a Senmache: ¿conseguirán los votos?

El Congreso de la República hoy debatirá la moción de censura contra el ministro Dimitri Senmache, para lo cual se requieren 66 votos. Algunos congresistas de Perú Libre han manifestado que se plegarían a favor de la censura del ministro del Interior, además, el congresista Waldemar Cerrón indicó que su bancada no es oficialista, sino que serán una “oposición propositiva”.

Entre Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y APP hay 57 votos, más los tres congresistas no agrupados del partido Morado y el congresista Anderson, son 61 y, teniendo en cuenta que Perú Libre votará a favor de la censura, se podría decir que la censura sería un hecho, explicó el enviado especial de Panamericana Televisión.

HERNANDO GUERRA GARCÍA PIDIÓ DISCULPAS POR INCIDENTE

Tras causar polémica por aparecer en sesión del pleno del Congreso mientras veraneaba, el congresista de Fuerza Popular pidió disculpas a los colegas congresistas y al país, además que la planificación de sus actividades no fue como las esperó, dado que la legislatura se amplió.

“Busque un espacio para estar con mi familia (…) el trabajo en comisiones y en sesiones se extiende más allá de lo planeado y las citaciones con poca antelación no permiten manejar nuestras agendas como siempre lo he hecho en mi vida. Por ello cometí un tremendo error, el error de querer hacerlo todo (…) y me equivoqué”, dijo Guerra García en sesión del pleno.