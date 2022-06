Pérez Guadalupe: Al Gobierno se le escapan los requisitoriados y no dice nada

El exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, estuvo en 24 Horas Mediodía, donde dio su punto de vista acerca de el accionar de las autoridades, quienes, tras varias semanas y hasta meses, no han podido dar con la captura de personajes vinculados a presuntos actos de corrupción en el Gobierno de Pedro Castillo.

"Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la policía, porque nuestra policía digamos es muy eficaz, lo ha probado miles de veces en actuaciones, búsquedas, capturas, entonces yo quisiera creer que ha habido una negligencia, si se quiere, inducida por parte del poder político, es decir, la policía cuando quiere encontrar a alguien y cuando está haciendo seguimiento a alguien normalmente y sobre todo, a gente, digamos, sensible, no se le escapa. En este caso sí, pero ya no solamente ha sido Pacheco sino también los sobrinos y ahora lo de Silva que parece ser este más grosero", señaló.

Tras las fallidas captura de los sobrinos del Castillo Terrones, del exministro Juan Silva, y del exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, Pérez Guadalupe indicó que se está perdiendo el estado de derecho en el actual Gobierno.

"Lamentablemente estamos en un Gobierno donde nadie da razón de nada, prácticamente estamos al borde de salir del estado de derecho porque te bloquean la carretera, matan a 14 mineros informales, bloquean minas y el Gobierno no dice nada. Es cierto, se le escapan los requisitoriados y no dicen nada", indicó.

Añadió que se han podido realizar acciones más directas para lograr la captura de estos personajes, sin embargo esto no ha sucedido.

"Estamos en estado de emergencia, entonces la policía tranquilamente ha podido hacerle seguimiento ha podido entrar a su casa, porque justamente se presenta la suspensión de las garantías constitucionales como es el allanamiento de morada", precisó.