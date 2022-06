Pérez Tello sobre presentación de Castillo en Fiscalía: creo que tendremos evasivas y mentiras

La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, acudió a 24 Horas Mediodía para conversar con Paco Flores sobre la situación actual del presidente Pedro Castillo y su presentación en el Ministerio Público.

La exministra de Justicia indicó que lo que espera de la presentación de Castillo en el Ministerio Público son evasivas y mentiras. “Creo que lo que vamos a recibir son evasivas y mentiras, pero lo que nos va a quedar es la foto del show de él con los policías llegando a la Fiscalía”, manifestó.

Por otro lado, la exministra dijo que el presidente de Castillo está “haciendo de su ejercicio de gobierno, en la realidad, un desastre para el Perú (...), eso es lo objetivo, no está haciendo nada por ineficacia, mala gestión, malas decisiones. Esta permitiendo corrupción al más alto nivel, y el exministro Silva es el mejor ejemplo con explicaciones sobre su fuga que no resuelven el problema. Y está haciendo un circo en todo, incluido esto”, indicó Pérez Tello.

¿CÓMO PODRÍAN FUNCIONAR LAS MARCHAS?

“El enfoque inicial de sacar a Castillo antes de que sus actos empezaran a sacarlo, es lo que ha terminado pasando en el tiempo (…) pero como se arrastró un tema que terminó polarizando al país, no se ha logrado que la ciudadanía se sienta representada en lo que las marchas generan”, dijo Pérez Tello.

La exministra indicó que en este momento los partidos políticos están en las elecciones municipales y regionales y no en el debate nacional, añadió que también hay “un Congreso con muchos intereses, mucha gente comiendo de ‘trafas’ y negociados con el ministro Silva, pero también hay gente buena que debe ser capaz de decir que si para que Castillo salga me tengo que ir, me voy para darle al país una viabilidad democrática”.

Añadió que la sanción debe venir desde el ciudadano: “Este es el momento de decirle a los candidatos que saquen a Castillo”, manifestó Pérez Tello y añadió que si quieren votos que impulsen una vacancia del presidente.