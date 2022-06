Exprocurador sobre citación a Pedro Castillo: "El presidente no puede ni debería negarse"

Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, se pronunció acerca de la citación al presidente, Pedro Castillo, para el 13 de junio ante la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público para brindar su testimonio acerca de las acusaciones de irregularidad en los proyectos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Según Maldonado, en esta nueva citación, en la que el mandatario Pedro Castillo, acudiría en condición de investigado, se le pedirá que brinbde su testimonbio acerca de los negociados que habrían existido en los proyectos del MTC, segun los audios difundidos por Zamir Villaverde, sin embargo, existe la posibilidad que opte por guardar silencio, o pedir los cuestionamientos por escrito como lo había hecho en anteriores oportunidades.

"Es posible, puede argumentar su derecho a no presentarse, debido a que guardará silencio, o simplemente puede presentarse y guardar silencio", manifestó Maldonado.

Asimismo, el exprocurador señaló que si bien el Artículo 117 de la Constitución, dice que el presidente no puede ser acusado, tampoco podría ser investigado, en este caso, la situación sería diferente ya que sería un pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público.

"El presidente no puede ni debería negarse (...) Me parece que lo expresado por el abogado del presidente, de ninguna manera es un impedimento ni obstáculo para que el presente se escude en ella y no acuda a cumplir su obligación, rindiendo su declaración", acotó sobre la disposición del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Publicación en Twitter Benji Espinoza

Del mismo modo, se sabe que Benji Espinoza, abogado del mandatario Pedro Castillo, no habría perdido la oportunidad para manifestar su negativa ante la citación del actual presidente ante la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público.