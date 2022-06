Trujillo: Patricia Chirinos pide vacancia o suspensión de Pedro Castillo

Desde Trujillo, Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, manifestó que desde el Congreso de la República pedirán la vacancia o suspensión del presidente Pedro Castillo Terrones y si adelantó que si los integrantes del Parlamento se deben ir para que esto suceda, lo harán sin ningún problema.

La congresista Chirinos expresó que "si no hay votos para vacar, mínimo la suspensión es lo que correspondería, sí hemos estado conversando en estos días que hemos tenido Pleno, he ido uno a uno conversando directamente, no he hecho algo formal a nivel de interbancadas, pero si conversando uno a uno y si encuentro buena disposición, hay buena disposición no solo de los congresistas sino de todos los peruanos en general".

También aseguró que más del 80 % de peruanos sabe que no hay enmienda por parte del Ejecutivo y que la única salida es que el presidente Pedro Castillo salga por todos los actos de corrupción de lo que se le acusa y por presuntamente liderar una organización criminal.

"Yo estoy aquí para hacer lo correcto y si la gente la final no apoya al Congreso y ese sería el costo para que Pedro Castillo termine este Gobierno, pues haremos lo que se tenga que hacer no hay ningún problema, aquí no deben primar los objetivos personales en estar protegiéndonos aquí tenemos que ver los intereses de nuestra patria", expresó.