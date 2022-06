Lamas Puccio sobre ampliación de investigación a Castillo: “no creo que Pablo Sánchez se retracte”

El abogado penalista, Luis Lamas Puccio, se pronunció en 24 Horas Mediodía sobre la medida tomada por la defensa de Pedro Castillo, que presentará una nulidad del acto fiscal de apertura de investigación al presidente.

Lamas Puccio consideró que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no se retractará y anulará la decisión de ampliar la investigación al presidente Castillo, pues esta debe haber sido producto de “un análisis puntual y pormenorizado de los fundamentos, razones, e información que ha recibido de las distintas indagaciones que se están desarrollando”.

Si embargo, indicó que la defensa está cumpliendo con una exigencia que más adelante permitirá plantear la tutela de derechos al Poder Judicial, pues "según la interpretación del abogado de la defensa del artículo 117 de la Constitución, el presidente solo puede ser acusado por delitos taxativamente señalados, y este tema de la acusación sería extensiva, interpretativamente hablando, tanto a la etapa preliminar como a la investigación preparatoria”, manifestó.

PROCESO QUE LA DEFENSA DE CASTILLO REALIZARÍA

Lamas Puccio indicó que este caso comprende varias etapas. La primera es la indagación, la segunda es la investigación preparatoria y a partir de allí, el fiscal plantea una acusación. En el caso de este trámite, hay un juez de tutela que defiende las garantías de los derechos que le asisten tanto a las personas investigadas como al fiscal, tratándose del presidente de la República, según la normatividad vigente, solo puede ser investigado, juzgado y procesado por la Corte Suprema de Justicia. Una vez que se haya agotado el requerimiento ante la Fiscalía, la parte formalizará un escrito ante el juez de tutela para que este anule la disposición que permita la investigación de Pedro Castillo”, explicó el abogado.

Añadió que, luego de lo que resuelva el juez de Tutela a nivel de la Corte Suprema, cabe la posibilidad de una apelación en segunda instancia en la Corte Suprema, si aún así no se logra la nulidad de esta investigación, la defensa de Castillo puede plantear una casación para que la Corte Suprema resuelva respecto a la forma, no por el fondo; la otra opción es que se plantee una acción de amparo ante la jurisdicción constitucional del Poder judicial, de allí, de no lograr los resultados, puede recurrir al Tribunal Constitucional, a través de un recurso extraordinario.

EL PRESIDENTE AÚN NO ES INVESTIGADO, ESTÁ SIENDO INDAGADO

El abogado penalista explicó que el presidente aún no está siendo investigado, sino indagado. “Durante la indagación pueden pasar varios meses, a diferencia de una investigación preparatoria, pero tanto en la indagación o investigación es posible que pasen varios años, y mientras tanto el presidente castillo sigue gobernando, más allá de algunas sutilezas que tendrían que ver con el desarrollo de esta investigación, como el caso del pliego interrogatorio que respondió de manera poco clara, dubitativo. Esto es un círculo vicioso plagado de formalidades procesales y jurídicas, pero lo real y concreto es que Castillo sigue cumpliendo la función de primer mandatario y seguirá gobernando”.