Abogado de pdte. Castillo: “si no encontramos justicia, iremos a instancias internacionales”

El abogado del Jefe de Estado, Benji Espinoza, estuvo en 24 Horas Mediodía para conversar con Paco Flores sobre la presentación de nulidad absoluta a la ampliación de la investigación que presentó el fiscal de la Nación Pablo Sánchez que incluye al presidente Pedro Castillo.

Al respecto, Espinoza indicó: “Hemos presentado hoy un remedio de nulidad absoluta, amparándonos en el artículo 150 D del Código Penal, que establece que es nulo de pleno derecho, es decir, no tiene efecto jurídico, todo acto, en este caso acto fiscal de apertura de investigación al presidente, que viola el contenido esencial de derechos o garantías constitucionales. Reclamamos la violación al derecho a ser sometido a un procedimiento prestablecido por ley que está amparado en el articulo 117 de la Constitución, que proscribe que a un presidente no solo se le pueda acusar, sino que tampoco se le pueda investigar, no se le puede juzgar, no se le puede sentenciar, mientras dure su mandato”, señaló la defensa de Castillo.

Dijo que la finalidad del artículo 117 de la Constitución es “establecer una inmunidad a la figura presidencial, no a la persona del presidente, a la condición de presidente como primer mandatario a la Nación”. Para que entender mejor esta figura indicó que: “Si abrimos la puerta de que el presidente puede ser querellado, denunciado o demandado, al día siguiente tendremos una ruma de expedientes en que el presidente se va a dedicar a contestar demandas, querellas, interrogatorios, quejas administrativas, y la pregunta es ¿en qué tiempo gobierna?”, manifestó Espinoza.

De acuerdo a Espinoza, en la disposición fiscal que amplia investigación contra el presidente no se cita en ni una hoja “cuál es el precedente, fundamento jurídico, qué sentencia el Tribunal Constitucional avala, qué fallo la Corte Interamericana respalda. No tiene argumentos jurídicos, simplemente indica ‘hay indicios’”, manifestó la defensa del Jefe de Estado.

“HAY UNA GUERRA POLÍTICA DISFRAZADA DE LEGALIDAD”

De acuerdo a la defensa de Castillo, la medida tomada por el Fiscal de la Nación obedecería más a un tema político. “A mí me parece que hay una guerra política disfrazada de legalidad”, indicó y justificó su opinión indicando que “el Ministerio Público, lamentablemente, está siendo caja de resonancia de la oposición”, explicó.

Añadió que hasta el momento no hay nada corroborado, solo dichos de aspirantes a colaboradores eficaces. “Es lamentable que la propia Fiscalía de la Nación actúe con doble personalidad, en una suerte de desdoblamiento de personalidad. Primero tenemos la posición de la doctora Zoraida Ávalos, luego la posición del doctor Pablo Sánchez y parece ser que el derecho viene en función de la persona y eso no debe ser así”, dijo Espinoza.

INSTANCIAS INTERNACIONALES

En otro momento, el letrado explicó el proceso que realizarán para la defensa de Pedro Castillo. “Primero presentaremos la nulidad, si la Fiscalía no lo acepta, lo siguiente es la tutela de derechos y va haber un pronunciamiento, por primera vez, de la Corte Suprema; si no prospera se abre el escenario de la demanda Constitucional de Amparo. Agotada la vía interna, si no encontramos justicia, la Constitución y la Convención Americana reconocen la posibilidad de la jurisdicción supranacional: Comisión y Corte Interamericana de los Derechos Humanos que son órganos que intervienen subsidiariamente cuando el sistema de justicia interno fracasa y no ha dado respuesta a la violación del derecho”, explicó.

Finalmente, negó que se esté realizando una dilación del proceso, pues no están pidiendo que se suspenda el proceso, sino que se acabe. Pero mientras eso se discute no se opondrán a participar en las diligencias. “Vamos a participar en la investigación fiscal, esto ni dilata ni paraliza la investigación, mientras en un cuaderno separado se discute este pedido”, indicó.