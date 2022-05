Luis Miguel Castilla sobre retiro de CTS: "Ignora a los 12 millones de peruanos en la informalidad"

El gobierno de Pedro Castillo publicó este miércoles la nueva ley que dispone el retiro al 100% de las Compensaciones por Tiempo de Servicio (CTS), una medida que se suma al ya aprobado sexto retiro de las AFP de hasta 4 UIT. Medidas que vienen generando opiniones divididas.

En entrevista para 24 horas, el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, indicó que las nuevas leyes publicadas por el Gobierno no representan una solución, debido a que solamente está dirigida al sector formal.

"Esto les va llegar de manera indiscriminada a los que lo necesitan y los que no necesitan, es una medida no focalizada [...] quizás lo más grave es que beneficia principalmente a los trabajadores formales, porque solo quienes están en planilla tienen CTS, y esto ignora a los 12 millones de trabajadores que están en la informalidad, no es una medida que vaya a solucionar algo", indicó.

Sobre inflación

"Estamos en un periodo de alta inflación. La inflación, como sabemos, es por los altos precios, las materias primas que importamos, a esto se le suma una presión adicional. Si hay mayor liquidez en la economía, más plata, probablemente esto se refleje en un incremento de los precios", sostuvo.