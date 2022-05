Betssy Chávez: Pleno del Congreso censura a la ministra de Trabajo

ACTUALIZACIÓN

13:55 p.m.

El pleno del Congreso censuró a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, impulsada por Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. La integrante del Gabinete Ministerial deberá dejar el cargo. Fueron 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones.

13:35 p.m.

Jorge Marticonera, legislador de Perú Libre, respalda labor de Betssy Chávez en el Ministerio de Trabajo. "La huelga (de controladores) no ha generado la crisis que tenemos. Hay responsabilidad de muchos actores. Corpac tiene que ser reestructurado, reorganizado y es responsable que aeropuerto de Pisco no funcione"

13:30 p.m.

Alejandro Aguinaga Recuenco de Fuerza Popular, cuestiona la autorización del Ministerio de Trabajo a la huelga de controladores aéreos. "Quien conduce el sector trabajo lo empobrece, está sin viceministro de promoción del empleo, dónde está la responsabilidad conductiva que debe tener el sector".

13:27 p.m.

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano Delgado. cuestiona labor de Betssy Chávez en el Mintra.

13:25 p.m.

Flor Pablo Medina, legisladora no agrupada, considera que la censura de Betssy Chávez refleja la debilidad de su sector. "Necesitamos un cambio de dirección del Gobierno claramente. Poniendo la censura de la ministra no vamos a resolver el problema"

13:18 p.m.

Tania Ramírez, congresista de Fuerza Popular, cuestiona accionar de Bettsy Sánchez a cargo del Ministerio de Trabajo. "La cartera de trabajo le queda bastante grande".

13:10 p.m.

El congresista de Perú Democrático, Héctor Valer Pinto, no apoyará la censura contra Betssy Chávez. "Es hora de respaldar a la ministra de Trabajo. Hay intereses vinculados al monopolio para que sea censurada. Perú Democrático respaldará a la ministra"

1:05 p.m.

Noelia Herrera Medina, parlamentaria de Renovación Popular, anuncia que votará a favor de la censura de la ministra de trabajo. "El país ya no da para más improvisaciones, no da para más caos que se viene promoviendo, no es la constitución, es la deficiencia".

12:55 p.m.

El legislador de Acción Popular, Edwin Martínez Talavera, en contra de la censura de Betssy Chávez. "No hay que buscar motivo alguno para censurar cuando no lo hay. No me gusta su forma de tratar (impulsiva), pero eso no es motivo para censurarla".

12:53 p.m.

Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, legislador de Fuerza Popular de representantes de peruanos en el extranjero, cuestiona labor de Betssy Chávez en el Mintra. "La 0 experiencia, lo de Servir, y la huelga de los controladores aéreos que es gravísimo, es que votaremos a favor de la censura".

12:49 p.m.

Nano García Guerra, parlamentario de Fuerza Popular, se muestra a favor de censura de ministra Chávez. "Las renuncias (masivas de Sunafil) son parte de una reforma y reestructuración, pero que un equipo total le renuncie a un ministro, es una llamada de atención".

12:33 p.m.

José Daniel William Zapata, congresista de Avanza País, pide la salida de Betssy Chávez del Ministerio de Trabajo. "Creo que la señora ministra debería dar un paso al costado o ser censurada".

NOTA ORIGINAL

Hoy el pleno del Congreso debatirá la moción de censura contra Betssy Chávez presentada por la bancada de Fuerza Popular, la cual es apoyada por algunos congresistas de Avanza País, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso y de Carlos Anderson como no agrupado.

El documento indica que Chávez no habría cumplido con “absolver de forma idónea y a cabalidad las interrogantes planteadas” durante su interpelación el pasado 12 de mayo, en las que se hace referencia a la huelga de controladores aéreos, la cual generó grandes pérdidas económicas al sector turismo en Semana Santa.

Por lo cual, indica el documento, esto reflejaría “su incapacidad de gestión y negligencia en su actuación” por lo que se considera que no puede seguir ocupando el cargo que ostenta. También, se acusa a Chávez de generar inestabilidad en el país por la propuesta que realizó para la adscripción de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

APOYARÁN CENSURA

Según informó el diario El Comercio, la bancada de Acción Popular apoyaría la censura, así lo habría dado a conocer su vocera alterna Karol Paredes. En tanto, el bloque magisterial indicó que no apoyará el pedido.