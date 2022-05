Radzinsky caso Zamir Villaverde: "Una constante en este gobierno es la incompetencia y corrupción"

El analista político, Jeffery Radzinsky se pronunció de la situación que se estaría atravesando luego que se difundieran los audios de lo que sería una conversación entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, donde sostendrían lo que serían arreglos internos por parte del gobierno.

“El ministerio público ya debería estar investigando esto, y por otro lado el político, ¿Que dice la oposición política? ¿Que va a ser el congreso de la República al respecto?”, señaló.

Por lo mismo, el analista político manifestó que lo más preocupante de esta situación sería que no se trata de cualquier funcionario público, sino de personajes que comprenden el centro del mayor poder político del país.

“Estamos hablando del ex secretario General de la presidencia, de Palacio de Gobierno, al cual también se le encontró 20,000 dólares en efectivo, en el propio Palacio de Gobierno, y además está prófugo de la justicia en este momento”, acotó.

Asimismo, Radzinsky señaló que los constantes cambios de ministros generaría incertidumbre a nivel nacional e internacional, lo que resultaría peligroso para cualquier sistema democrático.

SOBRE EL GOBIERNO

Radzinsky manifestó que esta situación serían acusaciones graves para el ejecutivo, e incluso se complica más debido a la incertidumbre y respuestas inexactas que brinda el mayor representante del poder Ejecutivo, Pedro Castillo.

“Es un gobierno que no aclara, no rinde cuentas, que no responde ante denuncias gravísimas, como las que se acaban de poner (...) si hay una constante en este gobierno es la incompetencia y la corrupción”, manifestó Radzinsky en entrevista.