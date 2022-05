Ex ministro Juan Silva dice no conocer a Karelim López y niega todas sus acusaciones

El exministro de Transportes, Juan Silva, se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso y aseguró que no conoce a Karelim López, luego de que ella misma lo afirmara en anteriores oportunidades en las que denunció la existencia de una presunta organización criminal al interior del Ministerio de Transportes.

“Yo he tenido la ocasión de mandarle cartas notariales para que ella pueda demostrarme los indicios o las pruebas de las cuales habla. Le hemos dado 72 horas, pero ya han pasado varios días y no ha cumplido”, dijo.

Silva señaló que Karelim López “es una persona que conoce el MTC”, ya que, según recordó, entre 2010 y 2020 visitó en 19 oportunidades al viceministerio de este sector, a Fabiola Pasapera Trujillo, por entonces coordinadora general del equipo de trabajo encargado de la Reconstrucción con Cambios, cinco veces a los jefes de Gabinete, entre otros.

“Ella conoce y me imagino que desde antes, desde el 2010, puede venir una organización criminal, la cual yo desconozco. También ha tenido (Karelim López) un título (profesional) falso porque el abogado ha ido a constatar a la Sunedu y con este título ella ha tenido órdenes de servicio en el Ministerio de Transportes (en el 2010)”, apuntó.

APORTES

Juan Silva también negó haber entregado dinero al presidente Castillo durante su campaña electoral para la segunda vuelta de los comicios de 2021.

“Ningún sol, yo he hecho campaña personal apoyando al candidato. No me han dado ningún sol ni yo he dado nada. Eso está probado, no hay forma de que lo hagan y pueden preguntar al presidente”, respondió el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).