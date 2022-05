Abogado sobre Keiko Fujimori: “No hay pruebas suficientes para acusarla por lavado de activos”

En entrevista, Carlos Caro, abogado penalista, se pronunció aclarando el proceso legal en el que se podría encontrar, la ex candidata, Keiko Sofia Fujimori, por haberse demostrado que recibió dinero para la financiación de su campaña electoral.

“Inicialmente se negaba que hubiera existido estos aportes, hoy en día eso está revelado y probado”, señaló Caro.

Sin embargo, el abogado manifestó que esto no sería prueba suficiente para imputarla bajo la acusación de lavado de activos.

“¿Los aportes de campaña son delito de lavado de activos?. Porque recordemos que el delito de financiación ilegal fue aprobado por primera vez en Perú, en el año 2019. De manera que esa ley penal no se puede aplicar hacia atrás y el reto que tiene la fiscalía para los casos antiguos, es probar que el dinero es un dinero de origen delictivo, ilícito o ilegal”, acotó.

Según señaló Caro, la fiscalía estaría cumpliendo su trabajo en conseguir colaboradores eficaces para el proceso, además de proteger a los testigos, sin embargo el verdadero reto y trabajo central de esta entidad de justicia, será investigar si el dinero aportado a las campañas políticas tendrían o no, un origen ilícito, ya que esta sería la única manera de procesar a la excandidata fujimorista, por este delito.

Asimismo, señaló que hasta el momento no existiría una prueba contundente para acusar de lavado de activos a la ex candidata Keiko Sofía Fujimori, ya que si bien se ha reconocido la inyección de dinero a su campaña, no existe elemento probatorio que manifieste que ese dinero sea de origen delictivo.

“Puede haber pitufeo para tratar de ocultar que he recibido un dinero, pero eso no significa que el dinero que yo quiero no reconocer, o tratar de ocultar, sea un dinero de origen delictivo, ese es el factor central”, manifestó Caro.

Finalmente acotó que sería necesario probarse que el origen de ese dinero, sea a raíz de un acto de corrupción, fraude o negociado para que se pueda iniciar un proceso por lavado de activos.

SOBRE LAS PERSONAS Y EMPRESAS QUE APORTARON A LA CAMPAÑA

Por otro lado, Carlos Caro, abogado penalista indicó que para iniciar un proceso a la líder del partido Fuerza Popular, sería necesario iniciar un proceso también para las personas y empresas involucradas en este hecho, ya que no sería congruente investigar a Keiko Fujimori por recibir dinero, y no a las empresas que proveyeron del mismo.

“Si la fiscalía quiere ser coherente con su construcción, tendría que imputar a todos por lavado”, señaló Caro, aclarando que si se considera que el dinero conseguido habría sido lícito tampoco se podría imputar a la ex candidata por lavado de activos.