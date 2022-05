Castillo pide preguntas a la Fiscalía: “no debería recurrir a argucias legales”, opinó Carlos Requena

José Carlos Requena, analista político, conversó con Paco Flores para 24 Horas Mediodía, para abordar la situación del presidente Pedro Castillo y las acusaciones de Zamir Villaverde que lo involucran en un presunto fraude electoral.

CASTILLO HABRÍA PEDIDO A FISCAL SE LE ENVÍEN LAS PREGUNTAS POR ESCRITO

Al respecto, Requena indicó que lo más conveniente para despejar las dudas es que no se recurra a argucias legales y que se aclaren las cosas que han sido puestas en duda. “Lo más probable es que sigamos en esta situación y el presidente siga usando estos recursos”, manifestó.

“Las cosas que deberían aclararse no deberían tener estas dilaciones, yo creo que eso tampoco los hace quedar del todo bien”, explicó el analista sobre las dilaciones de la pareja presidencial para declarar en Fiscalía.

UCV CONCLUYÓ QUE TESIS DE LA PAREJA PRESIDENCIAL PRESENTA “APORTES DE ORIGINALIDAD”

El analista dijo que llama la atención que pese a que la denuncia hecha por Panorama sobre el presunto plagio de la tesis del presidente, tiene más de una semana de conocerse, “no ha causado mucho en la estabilidad del presidente. Es un trabajo académico que tiene una duda justificada, y que en otras circunstancias hubieran causado un desenlace más rápido”, explicó.

ELECCIÓN DE MAGISTRADOS SIN DEBATE

Otra situación que remeció el ámbito político fue la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional sin un debate en el Congreso, pues por decisión de la Junta de Portavoces se pasó directamente al voto.

“En lo personal, creía que debía darse un espacio al debate, no se dio por consideraciones de la Junta de Portavoces. Esto debió explicarse de manera más clara, porque revisando los expedientes y la reputación de varios elegidos no debería porqué haber duda (…). Pero, lamentablemente, este Congreso eligió sin debate también, a los integrantes del Banco Central de Reserva y no fue algo que tuviera ninguna duda. Esperamos que estas dudas que ha habido, y que se han manchado por los enfrentamientos con la prensa, terminen por despejarse”, explicó Requena.

Por otro lado, consideró que el Congreso debe hacer un esfuerzo especial por transparentar las decisiones que toman. “Deberían explicar las cosas de mejor manera para evitar que las dudas y para que el Tribunal Constitucional pueda continuar su labor sin ningún inconveniente”, señaló.

ZAMIR VILLAVERDE Y DECLARACIONES CONTRA CASTILLO

Al respecto, Carlos Requena indicó que ve difícil que Villaverde pueda sustentar las declaraciones que ha dicho. “Yo no dudo que quizás una voluntad de esa naturaleza haya existido y algunas tratativas podrían haberse dado, pero que eso haya influido en lo que el Jurado pueda haber hecho (…) pues es algo muy difícil de comprobar. Yo creo que es parte más de su estrategia legal”, indicó el analista político.