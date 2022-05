Alva sobre incidente con periodistas: “soy una persona de carne y hueso”

La presidenta del Congreso se refirió ayer sobre el incidente ocurrido con un grupo de periodistas al ingreso del Parlamento. María del Carmen Alva dio breves declaraciones donde acusó a los periodistas de “informar mal”.

“Aquí nadie ha llamado ni ha ordenado que no los dejen entrar, los de seguridad han hecho lo que consideraban que correspondía. Jamás se les ha negado a ustedes nada que no sea dar información, además, con gran extrañeza, la carta que hemos recibido es que estamos en contra de que ustedes ingresen”, empezó su alocución.

“Si yo llegue molesta, quiero decirles que soy la presidenta del Congreso, pero soy una persona de carne y hueso, así que todos tenemos nuestras emociones: me molesto, me río, lloro, grito, soy una persona igual que cualquiera. Así que todos tenemos nuestras emociones, nuestros días, y creo que tenemos derecho a pasar por todo ello. Les agradezco su paciencia. No podían ingresar por pandemia, (…) siempre hemos intentado darles el mejor trato posible dentro de la coyuntura. Hay que tener un poco de paciencia, se va acondicionar todo, entrarán al hemiciclo cuando tengamos el informe del Indeci para ver en donde exactamente pueden entrar”, manifestó Alva.

SALA DE CRONISTAS

De acuerdo al corresponsal de Panamericana Televisión, las comunicaciones del Congreso sobre el ingreso de periodistas, aparentemente, se estaría reduciendo a la sala de Cronistas, que es un espacio pequeño donde no se suele hacer la función periodística como tal, sino que esta actividad se realiza en otros ambientes como Los Pasos Perdidos, en los pasillos del Congreso, en las salas, las comisiones y en el hemiciclo.