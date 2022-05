Wilmar Elera sobre Pedro Castillo: “Por ética debería de renunciar a la presidencia de la República”

Según la colaboradora eficaz, Karelim López, el ex secretario presidencial, Bruno Pacheco, habría intervenido en los trámites para que el jefe de Estado obtenga el título de magíster en la UCV.

Un nuevo personaje aparece implicado en el caso de plagio del presidente Pedro Castillo, es así como el ex candidato presidencial y líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, fue sindicado por la empresaria Karelim López como parte del fraude académico que habría realizado el presidente con su tesis plagiada.

Según la colaboradora eficaz, el ex secretario presidencial, Bruno Pacheco habría intervenido en los trámites para que el jefe de Estado obtenga el título de magíster en la Universidad César Vallejo.

En tanto en el congreso, Wilmar Elera de Somos Perú que en anteriores ocasiones mostró un perfil oficialista, indicó que el presidente Castillo debería de renunciar.

“Hay una jurisprudencia con el presidente de Hungría que también ha tenido un problema de esa naturaleza, él ha renunciado, yo creo que en este caso el presidente tiene que ser aconsejado para que pueda de alguna manera con ética poder renunciar a la presidencia de la República”, expresó el parlamentario.

En tanto, Waldemar Cerrón, ante la grave denuncia que complica la acusación inicial de plagio, señaló que debería de investigar el caso.

“Son temas que tendrán que investigar y responder y lo están haciendo, yo no he participado de esas cosas, no podría decir”, señaló el vocero de Perú Libre.

ACUÑA NIEGA “PACTO” CON CASTILLO

Cabe recordar que ante la grave denuncia, el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña negó todo lo dicho por Karelim López. Asimismo, Acuña indicó que no conoció a Castillo cuando éste realizó su tesis de maestría.

Lo controversial es que el testimonio de López Arredondo deja entrever que las gestiones de Pacheco se habrían dado en los últimos meses ya con Pedro Castillo como presidente

INVESTIGACIÓN CONTRA CASTILLO Y SU ESPOSA

El Ministerio Público abrió una investigación de oficio contra el presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes, lo curioso es que el fiscal a cargo Juan Tantalean Olano es nacido en Chota y también consiguió el grado de magíster en la Universidad César Vallejo.