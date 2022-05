Congreso: Comisión de Constitución envía al archivo proyecto de ley sobre Asamblea Constituyente

Este mediodía, la Comisión de Constitución del Congreso archivó el proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo para someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna. La votación concluyó con 11 votos a favor del dictamen de archivo y 6 en contra.

El dictamen presentado por la presidenta de dicho grupo, Patricia Juárez (Fuerza Popular), cuestiona, entre otros, que no se ha identificado el análisis costo beneficio de la propuesta y que en la exposición de motivos no hay rigurosidad “tiene copias de textos no citados – plagios”.

Incompatible con la Constitución

Por otro lado, el planteamiento para archivar el proyecto se basa en que es “incompatible con la Constitución”, por lo que decreta su archivamiento “al ser contrario, a los principios y valores constitucionales establecidos por la voluntad del poder constituyente”.

Otro de los dudas es que este proyecto plantea un quiebre de la cláusula de intangibilidad, algo prohibido por la misma Constitución de 1993 que el Poder Ejecutivo plantea modificar para así viabilizar una Asamblea Constituyente, informa Correo.