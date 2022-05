Joaquín Rey sobre nuevo retiro de AFP: “se está desarmando el sistema de ahorros”

Paco Flores, conductor de 24 Horas Mediodía, conversó con Joaquín Rey, asesor de Políticas Públicas de la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), sobre las consecuencias económicas de la decisión del Congreso de aprobar un sexto retiro de hasta 4 UIT en medio de la crisis que vive el país.

“Lo que pasa es que de a pocos, pero rápidamente, se está desarmando el sistema previsional. (…) Con la aprobación del retiro de ayer en el Congreso, hay dos millones de personas más que se van a quedar sin un sol en su cuenta de retiro”, explicó Joaquín Rey, además indicó que, durante el debate de los congresistas, ninguno planteó qué sucederá con los peruanos años después, cuando ya no puedan trabajar.

“Ningún congresista planteó qué va a pasar con los ciudadanos cuando se retiren del trabajo. Si uno piensa en su familia ahora tenemos menos hermanos e hijos que antes, entonces habrá menos jóvenes para mantener a más ancianos. Estamos reduciendo la cobertura del sistema de a pocos”, advirtió Rey.

DESCONTENTO POPULAR POR EL PAPEL DE LAS AFP

Al respecto, Rey reconoció que las AFP son objeto de críticas, sin embargo, indicó que su funcionamiento ha mejorado con creces el sistema de ahorro en el país. “Hay un hecho indiscutible, desde que se creó el sistema previsional, no hay mejor alternativa de ahorro o inversión que te de la rentabilidad de las AFP”, manifestó.

Por otro lado, destacó que “todo lo que hacen las AFP esta regulado en la ley y el Congreso no tiene un interés de una reforma, solo están aplicando retiros y retiros. Falta voluntad del Congreso a discutir una reforma de fondo”.

En tanto, indicó que no es verdad que los peruanos mas vulnerables van a ser los beneficiados con estos retiros, pues en las AFP están los peruanos formales y dependientes, mientras que las personas vulnerables, por definición, son los informales quienes no van a recibir ni un sol de estos retiros porque no cotizan en las AFP, en cambio, sí se verán afectados por las consecuencias de estos retiros, como la inflación.

INCREMENTO DE LA INFLACIÓN

“Estamos en un momento crítico en términos de inflación y lo peor que podemos hacer es ‘echar más leña al fuego’, y eso lo hace el retiro de fondos de las AFP”, advirtió el experto.

“Va a salir mucho dinero de golpe, lo que va a generar presión en los precios, y la oferta no sube igual de rápido, entonces los precios suben. Otra consecuencia es que el tipo de cambio va a subir, entonces los bienes que son importados se van a ver afectados. Cuando el tipo de cambio sube, el precio en Perú del bien importado sube también, eso va a afectar a la inflación. Se estima que va a elevarse un 4.5% más, sumados al 8% de inflación, se llegará a un 13% y eso afectará directamente a la canasta básica de los peruanos”, finalizó Rey.