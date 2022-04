Guillermo Bermejo rechazó acusaciones de Luis Giampietri

El congresista Guillermo Bermejo, respondió ante las acusaciones en su contra por parte del vicealmirante en calidad de retiro, Luis Giampietri, quien denunció al legislador por intento de homicidio contra su persona y contra el expresidente Alan García en el año 2006.

Durante la sesión del Congreso programada este jueves, el parlamentario tomó la palabra para defenderse ante tales acusaciones. Bermejo rechazó categóricamente las declaraciones de Giampietri y aprovechó para repasar algunos delitos en contra del vicealmirante (R).

"Además de acusado por violaciones a los derechos humanos, en el año 2009 al señor Giampietri se le acusó por delitos de colusión, pacto ilícito en daño de terceros, asociación ilícita para delinquir, con él fueron denunciados 39 mandos de la Marina", indicó.

Las acusaciones de Giampietri

Durante una ceremonia realizada en el Palacio Legislativo para conmemorar el aniversario de la operación "Chavín de Huántar", el vicealmirante Luis Giampietri acusó a Bermejo de atentar contra su vida y la del expresidente Alan García. Además, anunció que presentará un documento detallado al Congreso al respecto.

"En su despacho dejaré yo un documento, en el cuál se habla de uno de los congresistas más alegosos acá, el señor Bermejo, que intentó asesinar al presidente García y a mí, es un documento que curiosamente no prosiguió de un parte policial de 362 páginas", dijo.

"A mí me intentaron matar en La Punta, y tengo las fotos de los 2 sicarios que me iban a matar, tengo las fotos del automóvil, tengo las fotos del rifle con el que me iban a disparar, la granada que me iban a tirar y los planos de mi casa y curiosamente el Fiscal del Callao falló diciendo que no hay suficientes evidencias", sostuvo.