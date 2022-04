Jorge Montoya sobre proyecto de ley de Asamblea Constituyente: “Es un mamarracho”

La desesperación del Gobierno de Pedro Castillo por impulsar una nueva Constitución provocó un grave error y un agravio a un ciudadano y es que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso donde se propone un referéndum para convocar una Asamblea Constituyente ha sido plagiado pues contiene una copia textual de parte del trabajo académico del abogado constitucionalista Diego Pomareda.

La copia es tan evidente y burda que el proyecto del gobierno también copia las citas textuales que el abogado presentó en su trabajo académico, en el Congreso de la República las críticas no se hicieron esperar por la poca seriedad con que el Ejecutivo ha preparado un proyecto de tanta relevancia.

PROYECTO ES UN "MAMARRACHO"

En Renovación Popular, el congresista Jorge Montoya cuestionó el trabajo del Ejecutivo y consideró el proyecto presentado como un “mamarracho”. “Ayer dije que el documento era un mamarracho y eso es lo que es, un mamarracho, mal hecho, no tiene sentido, ataca a la Constitución, son cosas que no debemos aceptar y ese documento debe ir al archivo, no debemos revisar”, aseguró el parlamentario.

En el oficialismo, como en muchas otras ocasiones, minimizaron la denuncia a pesar de las evidencias.

Por último, el ministro de Justicia Félix Chero aceptó que el proyecto del Ejecutivo tiene fallas y catalogó lo sucedido como un "error de cita", asegurando que no se trató de una copia deliberada.