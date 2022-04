Perú Libre realizó foro sobre Constituyente pese a no tener autorización

Pese a que no contaban con la autorización debida, los congresistas de la bancad de Perú Libre llevaron a cabo un foro donde se iba a tocar temas respecto a la Asamblea Constituyente, a fin de que dicha Asamblea se encargue de crear una nueva Constitución.

El foro denominado "hacia una nueva Constitución" e impulsado por la parlamentaria oficialista, Margot Palacios, estuvo programada para las 10: 00 am, en el auditorio Andrade, dentro del edificio Santos Atahualpa, sin embargo, esto no se pudo dar ya que el evento no contaba con la autorización de la administración del Congreso.

No obstante, haciendo oídos sordos a la Junta de Portavoces, la bancada de Perú Libre logró realizar su evento ingresando a una oficina de la bancada en el interior del Palacio Legislativo.

Cerrón no estuvo presente

Se pudo conocer que ni Vladimir Cerrón ni el abogado constitucionalista José Saldaña se hicieron presentes en el Parlamento para participar de la reunión. Ambos fueron anunciados como expositores del foro sobre Constituyente. Solo el expresidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, asistió para cumplir con su rol expositor.

Como se recuerda, en la víspera, se llevó a cabo una reunión de Junta de Portavoces en la cual se acordó restringir el acceso al parlamento a personas sentenciadas por cualquier delito. Asimismo, la titular del Congreso, María del Carmen Alva, indicó que el foro sobre Constituyente organizado por el oficialismo no contaba con autorización porque "no pueden verse temas que vayan contra la Institucionalidad del Congreso" ni temas que "atenten contra la Constitución".