Jorge Muñoz tras ser vacado: el JNE es corrupto y ha actuado políticamente

“No cobré las dietas”, dijo el saliente alcalde de Lima, quien aseguró que nunca se distrajo de su labor municipal mientras integró el directorio de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Hoy el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró la vacancia de Jorge Muñoz en segunda y última instancia, tras pedido de Carlos Hinostroza Rodríguez, quien lo acusó de cobrar dietas y percibir al mismo tiempo su sueldo de burgomaestre.

“A nadie se le puede sancionar por ayudar, por hacer algo por ciudadanos que tienen una problemática. Este jurado corrupto lo ha hecho. Hay corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones. El jurado no tomó en cuenta la emergencia en San Juan de Lurigancho, para ellos fue algo normal y común”, señaló el saliente burgomaestre.

“NUNCA HUBO APROVECHAMIENTO NI CORRUPCIÓN”

Muñoz aseguró que se ha tomado una medida desproporcionada la cual va afectar la conducción de la ciudad. “No se generó ningún conflicto de intereses, ni en la municipalidad ni mi cargo hubo un aprovechamiento, sino un servicio a los ciudadanos. Por eso se me cortan las piernas para seguir caminando”.

“El JNE actuó políticamente, bajándose a una persona limpia y honesta, porque tengo una trayectoria. No he cometido ningún ilícito ni acto punible, he colaborado con la población y por eso me sancionan. Hay que ver las motivaciones que busca este jurado. Hay intereses ocultos, eso hay que indagar. Una persona honesta termina siendo fastidiosa para los intereses corruptos”, explicó Muñoz a la prensa.

EVALÚA ACCIONES LEGALES

Asimismo, el saliente alcalde de Lima dijo que van a iniciar acciones legales, pues considera una sanción desproporcionada del JNE. “Estamos evaluando acciones legales porque esto es desproporcionado, esto no ha evaluado las cosas que hemos mencionado. A nadie se le puede sancionar por colaborar, por ayudar, por preocuparse por el prójimo y esas son las cosas que no han estado presentes en esta evaluación”, enfatizó el burgomaestre.