Expdte. del TC sobre asamblea constituyente: "estaría fuera del control constitucional"

Paco Flores conversó con el ex presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, para 24 Horas Mediodía sobre el proyecto de ley del Ejecutivo que busca crear un artículo más en la Constitución (207) y la figura de la Asamblea Constituyente, la cual es una norma jurídica que no existe.

“No es constitucional, porque el presidente de la República está habilitado para presentar proyectos de reforma constitucional al Congreso para empezar una discusión. Esto no tiene asidero en la Constitución actual, es decir, no está contemplado en la Carta Magna, por lo que el Congreso debe rechazarlo y archivarlo”, explicó el magistrado.

Más adelante, indicó que el Parlamento debe considerarlo un proyecto desatinado, pero de reforma constitucional, en cuanto a su naturaleza. “Eso es muy importante, porque el presidente de la República no puede hacer cuestión de confianza respecto a proyectos de reforma constitucional”, manifestó Álvarez Miranda, descartando así la posibilidad que el Ejecutivo use este mecanismo constitucional.

“ASAMBLEA CONSTITUYENTE NO TENDRÍA LÍMITES”

El ex presidente del TC indicó que otro gran peligro de este proyecto de ley es que no tendría control constitucional. “En cuanto al fondo del proyecto, es preocupante. La Asamblea Constituyente no tendría límites. Los poderes constituidos: el Poder Judicial, el Congreso, el Tribunal Constitucional no podrían enfrentar cualquiera de los artículos que aprobara la Asamblea Constituyente, por lo tanto, el texto aprobado estaría fuera de cualquier control constitucional”, explicó el magistrado.

Dejó claro que no se puede realizar ningún tipo de acuerdo que pueda estar fuera del control constitucional, además, señaló Álvarez Miranda, quiebra los principios democráticos, por ejemplo, cuando elimina la representación política a un porcentaje mínimo.

“Si lo vemos de forma objetiva, este proyecto no solo es inconstitucional e inadecuado para resolver los problemas del país, sino que existe un guion de otros países, no para mejorar el sistema peruano, sino para cambiar el sistema político de la democracia a la dictadura”, manifestó el exmagistrado.