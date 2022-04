Óscar Ugarte sobre cuarta dosis: “es evidente que hay un error, es una negligencia”

“Es evidente que hay un error, pero ese error es una negligencia”, manifestó el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien conversó con Paco Flores para 24 Horas Mediodía sobre el presunto error del Ministerio de Salud (Minsa) al momento de aplicar la cuarta dosis de la vacuna. “No es un error de comunicación, lo concreto es que el propio asesor del ministro hoy dijo que no hay ningún error y que está bien que se haya aplicado esa cantidad de dosis. Ese es el problema, se está dando una directriz errónea”, indicó el doctor Ugarte.

“En una cuarta dosis debe usarse 50 miligramos, es decir, la mitad de lo que se ha estado aplicando. Según información oficial, se aplicó a 140 mil personas, tanto a trabajadores de salud como personas de tercera edad. La gravedad es la reacción que va de síntomas leves a moderados (…) la investigación de expertos de salud debe dilucidar cuál es la magnitud de personas con efectos secundarios. Yo creo que la responsabilidad principal está en el máximo del Ministerio de Salud”, enfatizó el exministro.

MINSA: PERSONAL DE SALUD RECIBIÓ DOBLE DOSIS POR ESTAR MÁS EXPUESTOS

“En ninguna parte dice eso. eso es un error”, dijo Ugarte respecto a la justificación que dio el director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, Alexis Holguín, sobre colocar la dosis entera al personal de salud, ya que, en palabras de Holguín, se trata de una población muy expuesta por tratar a pacientes con COVID-19. “No es que al personal de salud se le pone más dosis, no es así. Cuando se pone la cuarta dosis de vacuna se reduce la dosis porque hay una acumulación de efectos en el organismo por las tres dosis previas. No es que el trabajador de salud tiene más riesgo y se pone más dosis, no es así”, explicó.

Asimismo, indicó que, poniendo 100 microgramos a una persona en lugar de 50, la protección no se incrementa, solo se aumenta los efectos secundarios en los usuarios.

PROFESIONALES REEMPLAZADOS

En otro momento, el ex funcionario dijo que parte de este problema es que se cambió a profesionales con experiencia con personal que no es idóneo para la crisis de salud que se tiene en este momento. “El problema es que el personal que ingresó en las más altas esferas, es decir ministro, viceministro, entre otros, no tiene la experiencia de quienes se nombraron hace años. El doctor Cevallos tuvo el tino de mantenerlos. Ahora el Minsa pasó a ser parte del botín de Perú Libre, Cerrón y su partido se han repartido los puestos, esto es un grave error político que lleva un grave error en la salud pública”, finalizó.