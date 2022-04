Exabogado de Bruno Pacheco: "Di un paso al costado porque él decidió no seguir mi estrategia"

Mientras el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, continúa prófugo de la justicia ante las denuncias que recaen en su contra por presuntos delitos de corrupción, crece la polémica luego de la renuncia de su abogado, el doctor William Paco Castillo.

En declaraciones para 24 horas, el exrepresentante legal de Pacheco reveló que se vio en la necesidad de renunciar al caso, debido a que Bruno Pacheco no estaba cooperando con la estrategia legal planteada por el letrado.

"Como lo he venido manifestando, he tenido que dejar la defensa por cuanto, el asesorado (Bruno Pacheco), decidió no seguir la ruta que habíamos trazado dentro de la estrategia legal para lograr su libertad. Al no haber esa coincidencia, tuve que dar un paso al costado", indicó.

En ese sentido el abogado indicó que "El señor Bruno Pacheco oyó otros consejos, consultó a otras personas y optó de acuerdo a su libre decisión por seguir el trazo que no era el de esta defensa y ante eso tuve que renunciar".

Las estrategias del abogado

"La estrategia consistía en un cúmulo de situaciones. Hasta se pudo tratar de ver la posibilidad, digo en hipótesis, de una denuncia internacional a la Corte de Derechos Humanos, se vio también la posibilidad de un asilo y finalmente, enfrentar el tema de la imputación", sostuvo.