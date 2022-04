Montenegro sobre Monstruo de Chiclayo: si se declaró culpable, ya se debería ejecutar sentencia

Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer, conversó con Paco Flores para 24 Horas Mediodía sobre la castración química, propuesta por el Gobierno, como método para detener el flagelo de las agresiones sexuales a mujeres y menores de edad. Para la exministra, no es viable la propuesta del Ejecutivo, y lo que se debe impulsar más es la educación en la sociedad donde mujeres y hombres sean vistos en igualdad de condiciones.

“Lo importante es la educación de la sociedad para dejar atrás situaciones como estas, que se eduque con igualdad, con diálogo y se extirpe la cultura machista. No es viable la pena de muerte, no podemos ser tan ligeros y decir que saldremos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no podemos pensar en la castración química, de alguien que ya está interno y tiene cadena perpetua. Si ya el agresor declaró que es culpable, no se puede esperar nueve meses para condenarlo, el sistema de justicia tiene que tener las herramientas claras para que, en estos casos, de manera determinante, se ejecute una sentencia”, enfatizó Montenegro.

REGISTRO DE VIOLADORES SEXUALES

La exministra también criticó la demora del Poder Judicial en implementar la ley de registro de violadores sexuales, para prevenir que estos sujetos estén circulando. “Esta ley se aprobó el 2018, el Poder Judicial está a cargo de su implementación, así que tienen que ‘ponerse las pilas’ y ver todos los elementos claves para que funcione. Este es un elemento disuasivo, porque ninguna empresa pública ni privada va a permitir que estos agresores puedan trabajar”, explicó.

DÉFICIT DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS

La exministra indicó que es importante velar por la salud mental de la población, que deben actuar en unión con universidades, academias, centros especializados para estos fines. “También se planteó desde el sistema educativo que cada institución tuviera un psicólogo que pueda hablar con los menores para saber qué hablan de sus padres, de su hogar, si sufren violencia reiterativa, etc. Ese sistema también requiere trabajar de manera articulada con Educación, Mujer, Cultura”, indicó la exfuncionaria.