Desde la clandestinidad: Bruno Pacheco reaparece y pide cambios en el Poder Judicial

Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial, desde la clandestinidad se dirigió al presidente Pedro Castillo para recomendar cambios en el Poder Judicial.

"Al presidente de la República (Pedro Castillo) le diría que el Poder Judicial necesita un reorganización, no lo digo sólo por mí si no por todas las personas que se encuentran en investigación, por qué no es justo que hayan atropellos como nos están sucediendo", señaló Pacheco.

Pero no es la primera vez que Bruno Pacheco manda mensajes, ya el pasado 13 de marzo, a través de sus redes sociales, señaló recibía amenazas y dijo que colaboraría con la justicia.

Sin embargo, Pacheco dijo algo más, no solo estaría recibiendo amenazas si no también ofertas de algunos grupos de poder, según dijo Pacheco.

¿BRUNO PACHECO BUSCARÍA NEGOCIAR SU SILENCIO?

Para la periodista Cecilia Valenzuela, los mensajes de Bruno Pacheco serían una búsqueda de negociación a cambio de su silencio.