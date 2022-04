Premier Aníbal Torres: "No tengo miedo a nada y no estoy aferrado al cargo"

Tras la ola de críticas y hasta pedidos de que deje el cargo por elogiar al dictador y genocida Adolf Hitler durante el Consejo de Ministros descentralizado, el premier Aníbal Torres se pronunció y señaló que no se aferra al cargo.

"No le tengo miedo a nada, porque yo no estoy aferrado al cargo, e aprendido en mi vida a poder sobrevivir con mi trabajo, mi estudio y no mendigando puestos como otros", señaló Torres.

Pero eso no sería todo, durante el Consejo de Ministros descentralizado en Puno, el premier Aníbal Torres volvió a reafirmarse sobre la figura de Hitler pero de manera irónica al comprarlo con el expresidente Alberto Fujimori.

"Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas, en el Perú uno de los gobernantes más avezados y que se encuentra tras las rejas", dijo Torres.

PREMIER ARREMETE CONTRA LA PRENSA

Durante la sesión el presidente del Consejo de Ministros, volvió a atacar a los medios de comunicación, afirmado que se ha informado más de los que dicen "golpistas".