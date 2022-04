Aníbal Torres acusa a los medios de "convertirse en enemigos del Perú"

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, volvió a atacar nuevamente a los medios de comunicación, afirmando que se ha informado más de lo que dicen "los golpistas", antes que los temas que se trataron durante la sesión descentralizada que se realizó en la ciudad de Huancayo.

"Ayer hemos realizado, el Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo, pero ¿Qué se difundió ayer en los medios? solamente lo que dijeron los golpistas. No lo que dijeron los otros, y eso es convertirse en enemigos del Perú, eso es convertirse en enemigos de la población", dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, el primer ministro indicó que la prensa debe atacarlos cuando son invitados a dichos espacios, y no en otras ocasiones. "Los medios de comunicación para atacarnos no lo deben hacer sin nuestra presencia, porque eso no es valentía, lo deben hacer en el momento que nos invitan a participar en esos medios", sostuvo.

Citó a Hitler

Durante la sesión del Consejo de Ministros en la ciudad de "La Incontrastable", el premier citó al dictador y genocida, Adolf Hitler como un ejemplo de crecimiento económico, calificándolo como el responsable de "convertir a Alemania en potencia mundial", estas palabras desataron la indignación de varios funcionarios, así como de las embajadas de Israel y Alemania en nuestro país.