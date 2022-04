Asoc. de Judíos del Perú: “lo grave es que los jóvenes crean que Hitler es un referente”

Tras la polémica generada por las expresiones del premier Aníbal Torres, elogiando la labor de Adolfo Hitler, Jack Falkon, representante de la Asociación Judía del Perú, conversó con Paco Flores en 24 Horas Mediodía sobre los efectos negativos de pronunciarse a favor del genocida más grande de la historia universal.

“Creo que, afortunadamente, los peruanos de manera unánime hemos rechazado las expresiones del primer ministro. El premier se ha disculpado públicamente, pero la disculpa no debe ser al estado de Israel ni a la República Federal Alemana sino a todos los peruanos, porque no es posible que nuestro primer ministro escoja como referente a Hitler teniendo a tantos otros”, señaló Jack Falkon, quien también consideró que en el Perú nos sobran referentes sobre construcción de caminos, como los Caminos del Inca.

UNA HISTORIA QUE NUNCA MÁS DEBE REPETIRSE

Falkon indicó que no se puede utilizar este tipo de expresiones de manera ligera, ya que podrían acarrear serias consecuencias, en especial en la mente de los escolares o jóvenes que aún no conocen quién fue Adolfo Hitler. “Cuando una expresión tan grave se da de manera desatinada, uno no puede dar una media disculpa. No es solo decir me equivoqué, porque lo grave es que los jóvenes que no conocen la historia pueden pensar que Adolfo Hitler es un referente, porque no conocen qué más hizo”, explicó.

El representante de la Asociación Judía señaló que “Hitler solo puede ser usado como un referente del mal absoluto, no puede ser un referente de ninguna cosa buena. Tenemos muchos referentes de cosas buenas, no traigamos a Hitler a debate”, finalizó.

DEMOS VUELTA A LA PÁGINA

Jack Falkon indicó que se sienten reconfortados por el rechazo unánime a las expresiones del premier por medio de la prensa, entre políticos y ciudadanos. “El primer ministro ha expresado una disculpa, y espero que esto se materialice y demos la vuelta a la página, porque lo importante es que esto no se repita”, concluyó.