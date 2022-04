Norma Yarrow: “ayer el presidente no levantó el decreto y dejó a la gente sin garantías”

Paco Flores entrevistó a la congresista Norma Yarrow en 24 Horas Mediodía, respecto a la turbulenta situación que se viven en las calles de Lima, luego que el Ejecutivo dictara un toque de queda el día de ayer, 5 de abril, que ha sido calificado por algunos analistas de inconstitucional.

PROTESTAS ESPONTÁNEAS CONTRA CASTILLO

“Lamentamos los actos de vandalismos que se registraron el día de ayer”, inició la congresista, quien añadió que esta marcha no fue convocada por ningún congresista ni líder político, sino que se convocó por redes sociales y de manera espontánea.

“Los actos de vandalismo los condeno completamente, haremos nuestra parte de fiscalización. Hay cámaras que han grabado los rostros de estas personas infiltradas, y que han hecho actos terribles contra bienes públicos y privados. Lo que sí hay que decir a la población es que están en su derecho de reclamar, pero que todo tiene que ser pacíficamente”, sentenció.

“LA POBLACIÓN YA NO CREE EN LOS LÍDERES POLÍTICOS”

La congresista de Avanza País señaló que, a diferencia de otras ocasiones, esta marcha no fue convocada por ningún líder político, lo cual daría a entender el hartazgo de la población frente a la clase política.

“La gente se ha movilizado porque ya no cree en los líderes políticos y esta marcha se caracterizó por no ser convocada por líderes políticos, ha sido la misma gente que salió a manifestarse”, indicó.

Más adelante, la congresista manifestó que "en ocho o nueve meses estamos mandando al ‘tacho’ a un país que tenía muchísimo futuro, en el sentido en que no existe la capacidad de poder unirnos como partidos, con un Congreso dividido. Es una manifestación de que la población ha perdido la fe en los partidos políticos y hay que recuperarlos. No solo es Lima, es también provincias, la gente está harta de la situación económica y social que vive el país.

QUE SE VAYAN TODOS

“Lamentablemente, a veces hay congresistas que están dejando mucho que desear. En el caso de congresistas que salen a atacarse entre ellos mismos, poco favor nos hace”, dijo Norma Yarrow, quien hizo un mea culpa de la pobre participación del Congreso para resolver esta crisis política y económica.

¿POR QUÉ EL PRESIDENTE NO LEVANTÓ EL DECRETO?

“Ayer me quedó una duda. El presidente salió del Congreso y se fue, supuestamente, a levantar esta medida de inamovilidad y no lo hizo. Si el levantaba en ese momento el decreto, la gente podía volver a tener garantías y se habrían podido evitar muchas cosas. Él no levanta el decreto porque quería dejar a la gente sin garantías”, manifestó la congresista.