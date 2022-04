Miles de personas sufrieron para poder trasladarse durante el toque de queda

El anuncio de inmovilización social fue un baldazo de agua fría ya que tomó de sorpresa a muchos ciudadanos. Pese al poco transporte ellos debían acudir a sus centros de labores y en caso estos se encontrarán cerrados debían de volver a casa.

El alza de los pasajes

Este vía crucis se pudo ver en varios paraderos de la capital, en la Vía Evitamiento, exactamente en Puente Nuevo, decenas de personas esperaban un bus para acudir a su destino.

La poca cantidad de buses de transporte público ocasionó que algunas personas se aprovecharan de este problema generando ciertos altercados.

Los cobradores de estos buses se defendieron diciendo que las rutas estaban bloqueadas y por esta razón habían subido el pasaje entre 5 a 6 soles.

Uno de los pasajeros dijo que “trabaja de amanecida y se iba con dirección a su casa, pero al no haber mucho transporte, los conductores se aprovechaban de esta situación y duplicaban los pasajes”.

Problemas en el Metro y Metropolitano

Las estaciones del Metropolitano se encontraban cerradas generando que los pasajeros, que desconocían de la medida se dieran con la sorpresa de la ausencia de unidades.

“Esto a sido de un momento a otro ya que por mi lado estaba descansando y cuando recién me he despertado me di con esta sorpresa. Esto ha sido una falta de respeto por parte del Gobierno hacia todos los trabajadores y al pueblo peruano. Si nosotros no trabajamos, quien nos va a sustentar o solventar esto”, menciono un transeúnte.

Los que eran personales médicos quisieron cumplir con sus funciones, pero no tuvieron como dirigirse a sus centros de trabajo.

“No tengo como dirigirme, busqué la forma de llegar acá pensando que el Metropolitano iba a funcionar, pero me di con la sorpresa que no es así, y justo este bus pasa por el Hospital Cayetano Heredia que es donde trabajo”, manifestó una enfermera.

La misma situación se vivió en los exteriores de la Línea 1 del Metro de Lima; los encargados informaron a través de un comunicado que solo atenderían hasta las 10 de la mañana.

Uno de los usuarios dijo que antes de las 10 ya habían cerrado las puertas además mencionó que los colectivos o taxis estaban cobrando muy caro para poder llegar a su hogar que se encontraba en el Centro de Lima.

Esto ha sido una situación que se pudo evitar porque los más perjudicados fueron las personas que se quedaron o tuvieron problemas para llegar a su centro de labores y lo más preocupante para ellos es que se quedaron sin llevar el pan a casa.