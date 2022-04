Norma Yarrow sobre Pedro Castillo: "Tenemos a un presidente que está ensayando a ser gobernante"

Tras el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, en dejar sin efecto la inmovilización social obligatoria que previamente había aplicado en la víspera. Diversos parlamentarios se pronunciaron para cuestionar las acciones del jefe de Estado.

En entrevista con 24 horas, la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, criticó duramente a Castillo Terrones, indicando que está "ensayando" a tomar las riendas de un país, esto en el marco de los conflictos ocasionados en el paro de transportistas.

"Necesitamos un compromiso, pero no existe esa voluntad. El pueblo se muere de hambre, no tienen trabajo, no hay salud, y tenemos a un presidente que está ensayando a ser gobernante, esto se cae de maduro, lo ideal sería que renuncie", indicó.

Sobre ministros

"Miren los ministros que hemos tenido, más de 50 ministros, si nosotros como Congreso tenemos que corregir para sacar mayor producción, lo haremos. Pero cómo corregimos si tenemos al frente un gabinete desastroso y con ministros cuestionados", sostuvo.