Carlos Caro: “Estamos ante personas que son reacias de la justicia”

El abogado penalista Carlos Caro estuvo en los estudios de Panamericana Televisión para hablar sobre el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo quienes han sido incluidos en el programa nacional de recompensas del Ministerio del Interior. indicó el colegiado.

“Estamos ante personas que son reacias de la justicia considerando que de los 11 imputados que tienen detención preliminar se han entregado 7. Solamente el señor Pacheco y los sobrinos del presidente, curiosamente, no han sido atrapados hasta este momento”, indicó el colegiado.

“Lo que deja entrever que ha habido una filtración de información, es decir ellos ya tenían conocimiento para que abandonen el domicilio en donde se encontraban y ahora su condición de prófugos hace que la fiscalía se eleve el caso al estado de preparatoria y se pueda plantear una prisión preventiva ya no una detención preliminar”, añadió.

Los casos de Pacheco y los sobrinos

En el caso de Bruno Pacheco había difundido un video hace un par de semanas donde decía estar dispuesto a ser colaborador de la justicia finalmente no se prestó a dos citaciones consecutivas la Ministerio Público.

“Todo proceso que se arme en su contra o que exista en su contra en este momento van a ser procesos que de seguramente se va a pedir su detención preventiva, justamente se está probando que él no quiere someterse a las investigaciones”, puntualizó el jurista.

Por el lado de los sobrinos, no se encuentra prófugos simplemente no se encuentra no disponibles a la justicia.

“Lo cierto es que hay un mandato de detención judicial en contra de ellos y ahora se encuentran no habidos es decir en la clandestinidad y evidentemente esto hace que se tengan que preparar para la siguiente etapa que es pedir prisión preventiva”, manifestó Carlos Caro.

¿Qué es una detención preliminar?

Como se sabe la detención preliminar es una detención policial mientras se realiza el trabajo de manera preliminar hasta que se pasa a la detención preventiva que ya implica una investigación y de un proceso judicial.

“La detención provisional es aquella que se ordena hasta por 10 días y es para situaciones muy urgentes y la fiscalía tenia la razón ya que hay 4 prófugos. Para evitar la fuga de personas que quieran pasar a la clandestinidad se dan este tipo de medidas provisionales que es la detención que directamente ejecuta la policía por orden de un juez” mencionó el abogado penalista.

“En la siguiente etapa se discutirá los términos de una posible prisión preventiva que seguramente va a pedir la fiscalía dado que el señor Pacheco y los sobrinos del presidente son prófugos de la justicia”, agregó.