Cevallos sobre vacunas a punto de vencer: "es por el descenso en el ritmo de vacunación"

El exministro de Salud, Óscar Ugarte, advirtió que a fines de marzo vencerían más de 2 millones de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio AstaZeneca. Para conversar al respecto, el ex ministro de Salud, Hernando Cevallos, estuvo con Paco Flores en 24 Horas Mediodía.

VACUNAS A PUNTO DE VENCER

“Habría que precisar la cifra, porque he leído de declaraciones de funcionarios del Minsa que no se trataría de esa cantidad. Pero, fuera de ello, esto tendría que ver con la velocidad de vacunación. La experiencia que hemos tenido nos ha puesto en la situación de vacunar a cerca de 2 millones de personas en dos o tres días y eso se lograba con un mecanismo de acercar al personal de salud a los lugares más alejados. Se trata de acelerar el ritmo de vacunación, si se baja el ritmo hay posibilidad que se venzan las vacunas”, explicó el ex funcionario.

¿MALA GESTIÓN EN EL MINSA?

Para Cevallos, lo que debería hacer el Minsa es articular campañas para prevenir a la población a no bajar la guardia ante una posible cuarta ola del COVID-19. “Necesitamos definir una estrategia y llegar a la población de manera honesta y convencerla de los riesgos de que pueda llegar al país una cuarta ola. No solo lo debe hacer el Minsa, sino articular toda una campaña con diversas entidades y sectores que ayuden con mensajes a favor de la vacunación. Creo que eso es lo que debería incentivar el ministro [Condori] más que buscar echarle la culpa a la población”, enfatizó el ex funcionario.

MINSA DECIDE ELIMINAR NÚMERO DE DOSIS APLICADAS EN LA DATA DIARIA

Hernando Cevallos indicó que se requiere transparencia para liderar la gestión en Salud. “No está bien si no transparentamos información, yo creo que no es conveniente no reconocer que el ritmo de vacunación ha decrecido, porque eso nos permite revertir esta situación. (…) Pareciera que no hay una coordinación entre el ministerio, la seguridad social y los gobiernos nacionales, y para eso hay que transparentar las cifras para darnos cuenta que se está avanzando”.

PREVENCIÓN: EN JULIO PODRÍA PRODUCIRSE CUARTA OLA

Ante la llegada de una posible cuarta ola, el ex ministro de Salud señaló que para evitar un impacto negativo en la población se debe planificar una estrategia de Salud. “Lo que la experiencia indica es que debemos parar el impacto de la tercera ola, gracias a la disposición de las brigadas del Minsa, realizar acuerdos con los actores sociales con una estrategia de vacunación y debe haber un liderazgo desde el Minsa con objetivos sanitarios que se deben plantear previamente. Seria lamentable que una cuarta ola nos golpee, teniendo ya la experiencia y con el avance que se tuvo hasta el mes de diciembre”, finalizó Cevallos.