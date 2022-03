Norma Yarrow sobre la vacancia a Castillo: soy optimista en obtener los 87 votos

El presidente Pedro Castillo dio un discurso en Puno, donde nuevamente generó controversia al mencionar que “no debemos sentirnos menos que los que viven en San Isidro, Miraflores, en las zonas pitucas del país”. La congresista Norma Yarrow conversó con Paco Flores para 24 Horas Mediodía, donde opinó respecto al reciente discurso presidencial y lo que se viene el próximo 28 de marzo con el proceso de vacancia.

“Me avergüenza tener un presidente que solo va las plazas a llorar. Sigue victimizándose”, manifestó Yarrow. “Qué tiene que ver que sea chacrero o provinciano. Lo que tiene que decir es que es un improvisado y que no tiene la más remota idea de cómo gobernar un país”, enfatizó la legisladora, además indicó que el presidente “ya se sentiría perdedor de una vacancia, porque si no, no estaría desesperado llamándonos al acuerdo nacional y yendo a provincias a incendiar la pradera”, indicó.

HAY OPTIMISMO DE CONSEGUIR LAS FIRMAS NECESARIAS PARA LA VACANCIA

“Voy a ser optimista. Creo que no se trata de bancada o partidos políticos, sino de la convicción y conciencia de cada congresista (…) apelo a aquellos políticos que representan una región y que sepan que el día lunes tenemos la responsabilidad de estabilizar al Perú, obtener los 87 votos y volver poco a poco a una estabilidad económica y social”, aseguró Yarrow.

CASO PETROPERÚ

Al respecto del mal manejo de la empresa estatal, la congresista Yarrow indicó que se está haciendo un seguimiento, buscando información sobre la situación de Petroperú. “Nosotros estamos en coordinaciones con la Contraloría General de la República, a quien se le acusó injustamente, e incluso Betssy Chávez presentó una denuncia constitucional en su contra”, dijo la congresista.

“Nosotros estamos solicitando toda la información desde Contraloría, porque tenemos el quiebre de una empresa emblemática [Petroperú] y con presuntos altos índices de corrupción. Estamos en serios problemas: el copamiento de cargo de funcionarios, de instituciones, se está hundiendo al país y nos están llevando a una crisis generalizada. Acá han venido por su cuota de poder y no a gobernar un país”, finalizó la legisladora.