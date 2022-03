Congresista Bazán: conseguiremos los votos para que Condori ‘se vaya a su casa’

Diego Bazán de Avanza País conversó con Paco Flores para 24 Horas Mediodía, sobre la admisión a trámite de la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori. Señaló que se sienten seguros en lograr que el ministro salga del cargo. “Este es un primer paso, el segundo es recopilar los 66 votos para que el señor Condori se vaya a su casa”.

LO QUE SE VIENE TRAS ADMITIR A TRÁMITE LA MOCIÓN DE CENSURA

“Estamos seguros que conseguiremos los 66 votos para la censura”, añadió el parlamentario, solo le faltarían tres votos para llegar al número mínimo requerido, por lo que está seguro de poder conseguirlos.

“Es inevitable la salida de un personaje como el señor Condori, que adicionalmente de ser una cuota política del señor Cerrón, sigue mostrando incapacidad en un ministerio que es sumamente importante. Lo manifestado ayer en Trujillo por el señor, al decir que ‘vacunémonos para sacarnos las mascarillas’ o que ‘si la gente no se vacuna es porque la gente no se está muriendo’, demuestra la incapacidad del señor”, expresó el legislador de Avanza País.

“DESBARATÓ AL EXITOSO EQUIPO TÉCNICO DE VACUNACIÓN”

Por otro lado, Bazán manifestó que Condori desarticuló el equipo que realizaba de manera exitosa la vacunación. “El equipo técnico que llevaba a cabo de manera exitosa la vacunación ha sido desbaratado, puesto que el señor Condori no daba ninguna garantía. No se podía permitir más que se quede en el cargo, estamos seguros que vamos a cumplir el objetivo de que el Ministerio de Salud caiga en manos de una persona capaz y esperamos que el próximo ministro no sea una cuota más para el señor Cerrón, sino que sea alguien capacitado para este cargo”, señaló.