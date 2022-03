Yohny Lescano se pronuncia tras fallo a favor del indulto a Alberto Fujimori

El Tribunal Constitucional declaró fundado este jueves el hábeas corpus que plantea la excarcelación del expresidente, Alberto Fujimori. De esta manera, el exmandatario saldrá en libertad.

El excongresista, Yonhy Lescano, señaló en entrevista con 24 Horas Mediodía que la Corte interamericana puede a tomar acciones en nuestro país después de la resolución que emitió el TC a favor de Fujimori Fujimori.

CORTE INTERAMERICANA EN EL CASO FUJIMORI

“Yo creo que la va a dejar sin efecto porque ya se ha pronunciado en anteriores oportunidades dejando sin efecto algunas pronunciaciones de otros países. En este caso, el Tribunal de Corte Interamericana ya ha revocado el indulto que se le dio en el gobierno de Kuczynski”, indicó Lescano

“Según la Corte Interamericana, los delitos de lesa humanidad cometidos por sentenciados no pueden obtener gracias presidenciales o indultos, de tal manera que no me cabe duda que lo van a revocar. Es totalmente innecesario darle esperanzas a una persona cuya situación jurídica ya está establecida”, añadió.

“Es irresponsable lo que han hecho los magistrados del Tribunal Constitucional, que lamentablemente no han tenido en cuenta los precedentes de una persona que no está en condiciones válidas para que lo pongan en libertad”, argumentó

SOBRE LA IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

Asimismo, mencionó que los encargados que deberían impugnar esta resolución son los familiares de las víctimas de los casos por los que está siendo investigado Alberto Fujimori, solicitando la ayuda de la Corte Interamericana.

“Los propios familiares de las víctimas deben de impugnar y van a presentar el recurso correspondiente para que la Corte Interamericana tome acciones y esto ya lo han hecho anteriormente porque tienen deudos que han muerto en el régimen del Alberto Fujimori”, mencionó Lescano Ancieta.

ESPERA PRONUNCIAMIENTO DEL ESTADO

Exhortó que el Estado debe decir algo, “también veremos la reacción del gobierno ya que debe pronunciarse y no dejarlo pasar por alto por parte del presidente de la Republica, quien no debe abandonar a las personas que han perdido a sus familiares en estos incidentes”, manifestó

“Estos temas debatibles y conflictivos donde se piden sentencias a favor de personas muy polémicas que no pueden salir y que esto ocasione más enfrentamientos entre peruanos además de crisis política. Esto nunca se debió debatir, pero ya está hecho y la última palabra la tiene la Corte Interamericana”, finalizó el exparlamentario

Youtube: 24 horas