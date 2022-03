Pedro Castillo: "En las próximas horas voy a corregir errores que se han cometido"

El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló este miércoles que en las próximas horas "corregirá errores" que se han cometido en su Gobierno.

"Ayer estuve en el Congreso y fui a decir que toda gestión tiene errores. En las próximas horas voy a corregir algunos errores que de han cometido también", expresó el mandatario.

Estas declaraciones se dieron durante la Reunión Ejecutiva con Alcaldes y Alcaldesas de las Municipalidades Distritales del Perú.

PEDRO CASTILLO SE DIRIGE A SUS MINISTROS

En otro momento el presidente Castillo se dirigió a sus ministros de Estado y recomendó que deben de atender a los alcaldes de los diversos municipios del país para brindar asesoramiento sobre temas que requieran.

“Por eso creo importante decirles a nuestros ministros de que es el momento de atender no solamente para saludar al alcalde, no solamente para abrir las puertas del ministerio y no derivarle a alguna dirección o encargarle con algún asesor. Encárguense señores ministros de atender para que el alcalde regrese a su pueblo con algo concreto”, añadió.