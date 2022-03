Yonhy Lescano tras difusión de audio: "Yo no he recibido apoyo ni dinero de nadie"

Tras la difusión de un audio sobre un supuesto apoyo de Perú Libre a Acción Popular, el excandidato presidencial Yonhy Lescano aseguró que no ha recibido apoyo de nadie. Además, explicó el contexto del audio que se difundió y afirmó que no conoce a la persona que estuvo detrás del teléfono en esa conversación en la que se le apoyaría con galones de pintura.

"He estado 19 años en el Parlamento y he sido luchador contra las mafias en el Congreso, pero desde hace unas días atrás todos los días me difaman y he tenido que enviar cartas notariales", expresó Yonhy Lescano durante la entrevista.

Lescano aseguró que la mafia que ha perseguido en el Congreso lo sigue atacando porque creen que será nuevamente candidato a la presidencia de la República.

En otro momento señaló que la vicepresidenta de la República debería convocar a nuevas elecciones generales.